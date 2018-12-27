房東調漲租金 高雄查理布朗咖啡旗艦店歇業

位於高雄巨蛋附近，以史努比為主題的「查理布朗咖啡旗艦店（Charlie Brown Cafe Taiwan）」本月15日悄悄歇業。（資料照）

2018-12-27 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕全球知名漫畫人物史努比（Snoopy）和牠的主人查理布朗（Charlie Brown），是《花生漫畫（Peanuts）》主角；2015年，高雄巨蛋附近以該部漫畫為主題，開設全台首間「查理布朗咖啡旗艦店（Charlie Brown Cafe Taiwan）」，大受歡迎，史努比迷若想入場還得排隊2個小時。與當時的熱鬧程度相比，本月15日卻低調關燈歇業，查理布朗咖啡表示，因合約到期加上租金調漲，不再與房東續約。

綜合媒體報導，全台第一家查理布朗咖啡館位於高雄漢神巨蛋商圈，店內各角落都能看到查理布朗、史努比的身影，不但好拍照，餐點也別出心裁，試營運期間便大受歡迎，想朝聖的史努比迷得排隊超過2小時，店內還發生過史努比馬克杯、廁所裝飾用的史努比小公仔被竊的事件。

喜愛吃美食，並出版過高雄鹽埕深度旅遊書的醫師沈政璋昨在臉書發文感嘆，「博愛路上全台第一家，等不到韓流救援，關了」，感性地寫說，查理布朗是個勇於冒險、堅持不放棄、溫暖不計較、喜愛交朋友的9歲男孩，作品溫馨甜蜜，「飲料上有個史努比狗狗，真的很療癒！」

首家落腳台灣的高雄巨蛋店雖然歇業，但查理布朗咖啡表示，目前在高雄夢時代與台中各有一間分店，未來也計畫要北上擴展據點。

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