流浪到台南忠烈祠的狛犬「回家」？ 南美館回應了

2018-12-26 22:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南美館2館即將完工開館，由於基地前身是台南神社，文史界呼籲公部門，讓原本位在台南神社、現在「流浪」到健康路忠烈祠的4隻狛犬「回家」，迎回美術館典藏，是很有意義的事，支持的網友也按讚說，「還原台灣歷史真相」。

台南美術館則說，「獅子」或「狛犬」（狛讀音同迫）是鎮守化煞瑞獸，通常置於宮殿、寺廟、佛塔、橋樑、府邸、園林、陵墓等建築前，健康路忠烈祠的狛犬原立於台南神社，隨著時代的變遷流轉來到現址，每個歷史文物都有其各階段歷史記憶，尊重正反兩面的意見，會傾聽專家與各界的看法。

南美館也說，無論忠烈祠或台南市美術館，針對此文物的歷史意義都應清楚記載，以彰顯、還原歷史意義及價值，豐富在地文化變遷的面貌。

台南市文化局則說，已針對全市狛犬石座展開文資調查，將進行文物審議，對於文史保存具有正面意義，不過，狛犬要不要遷移也是件大事，值得討論。

台灣聚珍總監王子碩找到珍貴老照片，今昔對照，目前擺在台南健康路忠烈祠的狛犬，其實就是原本在台南神社的狛犬，青銅和石造各有一對，共4隻；他建議，這些本來就是屬於台南神社且具藝術價值的文物，可由美術館典藏，藉此讓民眾了解當地曾是神社的歷史。

王子碩說，文史界有一說，認為沒角的是母狛犬，另一隻要不是公的，就是沒有性別，增添傳說趣味性。

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南美館2館即將完工 文史界盼流浪的「獅子」們回家

目前在忠烈祠的狛犬，原本是位在原台南神社，據說有角的造型，是公狛犬。（記者洪瑞琴攝）

目前在忠烈祠的狛犬，原本立在原台南神社。（記者洪瑞琴攝）

圖左為日本時代美國駐台領事Gerald Warner於1939年拍攝的台南神社照片（出處：East Asia Image Collection），圖右是目前在忠烈祠的原台南神社狛犬。（台灣聚珍總監王子碩提供）

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