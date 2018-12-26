南美館2館即將完工 文史界盼流浪的「獅子」們回家

圖左為日本時代美國駐台領事Gerald Warner於1939年拍攝的台南神社照片，圖右是目前在忠烈祠的原台南神社狛犬。（台灣聚珍總監王子碩提供）

2018-12-26 14:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕讓目前流浪在台南健康路忠烈祠的「獅子」們回家吧！

台灣聚珍總監王子碩收集文史資料，找到珍貴老照片，目前「流浪」在台南健康路忠烈祠的「獅子」們，其實是原本在台南神社的狛犬，青銅和石造的各有1對，即一般日本神社前會擺置1對神獸守護，造型似獅又似犬，尤其是1隻張口、1隻閉口是神社狛犬特徵。

王子碩表示，台南美術館2館基地，前身就是台南神社位置所在，南美館2館即將完工開館，若能把這些藝術品迎回美術館典藏，讓狛犬「回家」，也可增加美術館的在地連結，是很有意義的一件事。

王子碩表示，這些本來就是屬於台南神社物品，而且本身就具備藝術價值的文物，由美術館典藏非常合理，同時可藉此讓民眾了解當地曾是神社的歷史。

從日本時代美國駐台領事Gerald Warner於1939年拍攝的台南神社照片（出處：East Asia Image Collection），照片中清楚拍到神社青銅狛犬，以及基座上大正10年4月（西元1921年）、奉納者的刻字字樣。不過，青銅上面的刻字，戰後都被抹掉了，有老照片對照才知道。

另外，目前在忠烈祠那兩隻石造狛犬，則是1930年代後期更換神社內苑門口的石獅，大約是在1937至1938年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/