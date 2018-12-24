淡海輕軌履勘爆瑕疵 交通部：1週內要新北捷交資料

2018-12-24 17:23

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部日前完成新北市淡海輕軌履勘，但當天ATP系統驚傳被關閉，引發爭議。立委今天於立法院紛紛質疑，要求交通部1週內要求新北捷提供履勘當天行控紀錄、司機行車日誌，交通部同意照辦，並承諾由履勘委員在ATP正常運作下重新勘查。

立委鄭寶清指出，履勘當天ATP被關閉，且車廂駕駛室上鎖，履勘委員無法進入，淡海輕軌每輛列車花350萬元加裝ATP，新北捷董事長陳建宇、總經理吳國濟卻表示「不需要設置ATP」；但淡海輕軌高架路段有6％為陡坡與2個90度大轉彎，規劃初期已認定有設置必要。

鄭寶清也質疑，交通部原訂履勘地點為機廠與行控中心，最後改成初期維修區與初期行控中心，事實上，機廠預計明年8月才會完工，目前造價1.2億元的列車，直接露天維修，恐導致列車受天氣濕冷與鹽害影響。

鄭寶清要求交通部，1週內要求新北捷提供履勘當天的ITMS行控紀錄與司機行車日誌，同時要求新北市府提交關閉ATP的SOP。交通部代理部長王國材承諾，交通部立即向新北市府了解狀況，立委要求將遵照辦理。

立委陳素月則說，ATP攸關行車安全，沒有人希望發生交通事故，應有最高規格的要求，安全不能打折。針對淡海輕軌履勘爭議，她要求交通部檢討，尤其是新北捷事後回應可以不用加裝，此番言論更讓人憂心。

王國材表示，交通部已經通過履勘，履勘委員坦言並未檢視駕駛室，ATP是否被隔離不得而知，但列車正常運行中，應開啟ATP並進行各種測試，最重要即為安全起見，承諾將要求履勘機電組委員重新檢視一遍，在ATP正常運作下再次勘查一次，檢查行車是否順暢。

他也說，交通部須確認當天實際狀況，將要求新北市府提供行控中心連線資料，由履勘委員檢視。他認為，裝設ATP的好處是當司機員試圖加速時，能夠避免人為疏失，也是現行新車種的標準配備，限速若為50公里，一旦行車速度超出5公里以上，列車即自動剎車。

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