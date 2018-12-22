「韓流愛情摩天輪」首部曲：海拔125公尺的K歌摩天輪

2018-12-22 18:52

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄準市長韓國瑜提出「愛情摩天輪」政見，引發熱烈討論；支持他的義联集團順勢推出籌備1年的K歌摩天輪（KTV Wheel），適合情侶及夫妻檔在海拔215公尺高的摩天輪，包廂歡唱30分鐘，讓感情加溫，猶如「愛情摩天輪」首部曲。

這是由義联集團旗下的義大遊樂世界企劃，仿效日本東京的全球首座K歌摩天輪，向KTV業者承租設備，裝在摩天輪的10個包廂，繞2圈約可唱30分鐘，扣除選歌時間，應能唱5首歌。

義大遊樂世界表示，義大摩天輪地處海拔135公尺處，摩天輪直徑80公尺，等於是在海拔215公尺處，為南台灣最高、最大的摩天輪，8年來已搭載過數百萬名遊客，其中不乏在包廂內拍婚紗照及求婚等浪漫案例。

這次為了歡慶8週年，義大遊樂世界特別仿效日本東京的全球首座K歌摩天輪，在40個包廂中，選擇其中10個，設置KTV設備，最多可容納6人，也就是除了情侶、夫妻，也適合親子及親朋好友在空中聚會。

義大遊樂世界表示，已有遊樂世界票章或摩天輪免費券者，平日可加價300元、假日400元，選擇K歌摩天輪包廂；若是現場購票，每人200元（平假日同價），另加K歌摩天輪包廂費（平日300元、假日400元）。

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