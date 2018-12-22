台中自駕巴士試運行 市民預約搶先體驗

2018-12-22 15:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府引進自動駕駛巴士，行控電腦結合人工智慧自動定點停靠，即日起至明年1月21日於水湳智慧城中科路（大鵬路至經貿五路段），提供一般民眾免費試乘服務。市府交通局表示，市民可憑花博卡線上預約或現場報名體驗。

交通局指出，目前台中自駕車計畫有2輛自駕巴士，其中，豐榮客運從營運車隊調出1輛低地板公車改裝為自駕系統；車王電子與工研院本來就進行自駕中巴的打造，董事長蔡裕慶知道台中市推動自駕車計畫後，也無償提供自駕中巴在台中運行。

自動駕駛巴士外觀有如一般公車，車廂內在駕駛座後方裝設一排感測系統，不須靠人就能依據電腦設定的路線上路，自動停等，一旦車輛偏離路線或在周邊偵測到異物，系統即會發出警告聲，甚至自動緊急煞車。

交通局副局長馮輝昇說，市府整合國內自駕車相關的營運、設備、技術服務等產業組成台中旗艦團隊，打造自駕中型MIT巴士，踏出台灣自駕車的第一哩路，此次開放民眾試乘的MIT自駕巴士，國產自製率高達8成以上。

豐榮客運董事長徐弘豐、車王電子副總經理蔡珠蘭表示，這次試運行也在水湳智慧城測試場域進行混合車流優先號誌、智慧安全路口警示及視障者預約候車系統等功能情境展示，證明台灣自駕車開發能力已和全球領先技術並駕齊驅。

交通局表示，即日起至明年1月21日，民眾可前往水湳智慧城搶先體驗，憑花博卡線上預約或在現場報名，首班車是上午9時，末班車是下午4時半；現場實施交通管制，中科路（河南路至經貿五路段）全天封閉，大鵬路（凱旋東街至經貿路段）於上午8時至下午7時封閉。

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