宜縣5大轉運中心完成 蘇澳轉運站今啟用

2018-12-22 13:10

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府於縣內規劃頭城、礁溪、宜蘭、羅東及蘇澳5大轉運中心，串聯縣內公共運輸網路，今第5座轉運站蘇澳轉運站正式剪綵啟用，斥資約5000萬元，有國道客運、市區公車與社區接駁巴士共10條路線停靠；宜蘭縣代理縣長陳金德說，轉運站啟用後，除便利鎮民轉運，更能帶動蘇澳鎮的觀光產業。

蘇澳轉運站位於蘇澳火車站旁，是宜蘭第5個完成的轉運站，縣府斥資5000萬元，去年底動工興建，11月完工，站體以鯨魚、海洋等意象設計，符合蘇澳在地的海港風情。

轉運站規劃有售票及旅客候車空間、3格大客車停靠月台、民眾接送區、計程車排班區以及40格小汽車與45格機車停車格，提供搭車民眾使用。轉運站也串聯宜蘭縣境內交通路網，連結鐵路運輸、國道客運、市區客運及鄉鎮市免費社區巴士，現共有10條路線停靠。

轉運站今舉行剪綵啟用典禮，陳金德、立委陳歐珀等人均出席與會；陳金德說，縣府長期推動的5大轉運中心已全數建置完成，包括烏石港、礁溪、宜蘭臨時轉運站、羅東臨時轉運站以及剛啟用的蘇澳轉運站，可以說宜蘭公共運輸建設以達到一個階段性任務，後續縣府將陸續規劃興建宜蘭轉與羅東轉運站。

陳金德指出，蘇澳過去在雪隧與蘇花改尚未通車前，是台北往返花蓮重要的轉運中心及休憩站，住宿旅客眾多，相當熱鬧，隨著雪隧與蘇花改通車，停留蘇澳的旅客逐年減少，昔日榮景已經消失。

陳金德說，蘇澳轉運站除提升公共運輸無縫隙接駁服務品質，創造友善及低碳旅遊環境，更能讓民眾便利的直達蘇澳地區武荖坑、東岳湧泉及南方澳情人灣等景點，帶動地方的觀光發展，相信蘇澳能因此恢復過往榮景。

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