竹縣鳳山工業區 服務中心動土

2018-12-20 17:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府第一個開發的工業區—鳳山工業區，歷經10年的先期規劃，服務管理中心在今天動土。縣府表示，工業區購地率將近9成，預計2019年3月交地建廠，同年年底完工公共設施，營運後預估引進1400個就業人口，整體產值可達近138億元。

國際產業發展處表示，鳳山工業區基地座落湖口鄉鳳山村，新竹工業區南側中華路與榮光路交叉口，面積約18.64公頃，可售面積約10公頃。目前除已進駐半導體製造裝置周邊產業及IC設計外，也有機械設備製造以及電子零組件等大廠提出申購，購地廠商13家，購地率近9成。

鳳山工業區服務管理中心今早由縣長邱鏡淳、新科縣長楊文科、經濟部工業局主秘書陳佩利、湖口鄉長林志華及地方民意代表執鏟動土，並為「承先啟後」石碑揭牌。陳佩利肯定鳳山工業區是中央與地方合作開發土地非常好的範例；工業局會持續運用各種措施，協助業界解決5缺問題，擴大台灣製造，帶動產業榮景。

邱鏡淳表示，此案開發過程艱辛，首先為取得國防用地，協商無數次；其次採獎勵投資條例，售地價格不能高；第三，高壓電線和地下管線問題的解決；最後是處理土地佔用戶，所幸縣府團隊在地方各界協助下，逐一克服所有困難。面績雖不大，但配合中央政策工業4.0的要求，進駐廠商都是耗能較少的國際知名廠商。

楊文科則說，此案是環保、產業、地方繁榮三贏的範例，且工程進度超前。林志華表示，產業進駐之際，地方期盼中央協助解決紓緩交通壅塞；而此案環評承諾給地方的5000萬元環境協助金，公所將用於改善周邊環境。

國發處表示，委託玉新開發建設公司開發工業區，規劃15米及12米園道，配有滯洪池，周邊設置綠地、管理中心、廢水前處理設施、電信、電力、自來水、瓦斯管線等。管理中心完工後，將提供園區行政管理、教育展示及工商服務。

國發處說，此案明年3月可交地給廠商規劃建廠，目前剩餘6筆坵塊，每筆坵塊面積約800到100坪。

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