僑泰中學金手獎手藝服務 長輩直呼：足歡喜耶

2018-12-18 22:23

〔記者陳建志／台中報導〕台中僑泰中學今年參加全國技藝競賽，拿到7金手獎、9優勝的好成績，所有參賽學生決定利用所學做更有意義的事，今天和華山基金會合作，邀請16位獨居長輩到學校享受如五星餐廳服務的西餐，除了有小提琴現場演奏，參賽學生分別幫阿公阿嬤按摩、素描、造型打扮，還手做防水化妝包當伴手禮，讓多位一輩子沒吃過西餐的阿公阿嬤說：「真正足歡喜耶！」

僑泰中學校長溫順德說，學校學生今年參加全國技藝競賽，共拿到7個金手獎、9個優勝，是歷年最好的成績，獲獎同學原本在想如何感謝辛苦指導的師長，討論後決定做更有意義的事，因學校長期關心、認養華山基金會年菜送給獨居長輩，今年也募到600份，共36萬元的年菜，決定邀請獨居長輩到學校實習餐廳用餐。

今天中午，16位來自南屯、大里區的獨居長輩，走著紅毯進入學校餐廳，由餐飲服務的學生親切接待服務，美顏、美髮、廣設、烘焙、服裝設計科獲獎同學，分別幫阿公阿嬤按摩、素描、造型打扮，還手做西點、防水化妝包當伴手禮，並送上一道道美味的濃湯、雞排、牛排，讓到場阿公、阿嬤都開心的鼓掌感謝。

華山基金會苗中投區站長曾育群說，台中市服務的獨居長輩約有2200人，平時提供送餐、訪視等服務，不過長輩平時都一個人在家吃飯，這次參加技藝競賽的同學展現手藝，邀請長輩來吃團圓大餐，真的讓人感動。

住在大里80歲的楊春說，平時都自己煮粥、煮飯吃，頂多吃喜宴的辦桌，但聽著小提琴演奏，享受美味的西餐還是第一次，真的很感謝基金會和學校貼心的安排；82歲獨居的顏曾瓊玉也說，這輩子還沒到餐廳吃過西餐，很特別的體驗，兩人都笑得合不攏嘴說：「真正足歡喜耶！」

獲得中餐烹飪全國第4名，拿到金手獎的王平宥，今天擔任主廚，烹調美味的綜合濃湯，還現場煎牛排、雞排讓長輩享用，他說很高興有這個機會煮東西給長輩吃，覺得很有意義；拿到服裝設計金手獎的張嫚原和優勝的張祐瑄，則一起拿著布、拉鍊，親自製作防水化妝包送給長輩當伴手禮，張嫚原說，看到長輩拿到包包時開心的笑容，就覺得很有成就感。

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