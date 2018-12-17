北台灣整天冷颼颼 入夜後降到12度

2018-12-17 06:36

〔即時新聞／綜合報導〕今日受大陸冷氣團影響，各地清晨偏冷，北部觀測低溫普遍只有14、15度，其他各地約16至18度；北台灣整天冷颼颼，白天高溫僅17至19度，入夜後氣溫還會更進一步降至12、13度。

今日各地白天溫度也比昨天下降，中部及花東有涼意，高溫約21至24度，南部高溫約26、27度，但入夜後這些地方氣溫也將明顯下降，低溫下探14至17度；天氣方面，白天起隨著水氣減少，迎風面降雨漸趨緩和，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東部、東南部地區有零星短暫雨。

今日空氣品質部分，受大陸冷氣團挾帶境外污染物移入影響；宜蘭、花東空品區以及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區以及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，其中，雲嘉南沿海地區風速偏強，午後易出現揚塵現象；高屏位於下風處，擴散條件偏差，高屏空品區為「紅色警示」等級。

週二（18日）至週三（19日）清晨受大陸冷氣團及明顯輻射冷卻效應影響，中部以北及東北部低溫約12至14度，南部及花東約15至17度；週二起各地都是清晨偏冷、白天舒適，日夜溫差大的天氣型態。週三（19日）白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，日夜溫差仍大；週三到週六（19日至22日）各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部有局部短暫雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 16 17 ~ 23 19 ~ 26 17 ~ 21

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