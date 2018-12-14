盧森堡國際烹飪賽 大同技院烘培系勇奪1金3銀

2018-12-14 14:43

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕大同技術學院烘培管理系師生，上月底參加「2018盧森堡國際烹飪挑戰賽」，在「烘焙類組糕點展示品」勇奪1金3銀好成績，校長林明芳今天表揚得獎師生，準嘉義市長黃敏惠也到場祝賀。

林明芳說，「2018盧森堡國際烹飪挑戰賽」於上月24至28日在德國舉行，屬於最高等級A級賽事，此項挑戰賽除獲得世界廚師聯合會（WACS-World Association of Chefs Societies）大力支持外，廣獲區域各大主廚協會響應，逾70國家2千多名選手角逐競賽，其中廚藝糕點展示品有D1及D2二大類，又細分塑糖、拉糖、巧克力、藝術麵包、捏麵人、果雕、起司雕等類別。

該校由王穎愷、楊玲惠老師帶領學生官伯霖、楊添霖及校友劉天庭參賽，在「烘焙類組糕點展示品」獲得1金3銀。

學生官伯霖利用麵包樸實的原色製作出帶有印地安民族風的作品「選擇」，因台灣氣候潮濕，此次作品中懸掛於捕夢網的羽毛，在製作細如髮絲的部分有其相對的困難度，他將作品完整帶出國競賽，並一舉拿下金牌佳績。

王穎愷老師結合傳統捏麵人及豆沙，搭配西方糕點元素明膠（吉利丁）玩出新火花，融合精細技法創造吉利丁另一種應用風貌，以「花魁」作品在「膠類及豆沙」類別榮獲銀牌。

另外，學生楊添霖取自哈利波特系列中的Fawkes小鳳凰靈感，形塑自我想像中的「鳳凰」及校友劉天庭以精細工法捏塑出「武媚娘」古代人物，雙雙拿下銀牌。

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