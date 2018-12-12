惡！知名動物醫院飼養大批捐血犬 「超抽到貧血」

2018-12-12 19:34

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市松山區國泰動物醫院被爆飼養大量捐血犬，頻繁抽取血液，導致部分犬隻有貧血狀況。台北市動保處說，該院私自繁殖犬隻，還頻繁抽取犬隻血液，違法情節重大，共計開罰26萬5000元罰鍰。

還私自繁殖 遭罰26.5萬

台北市動保處說，稽查後發現，院內飼養12隻靈緹及1隻高山犬，共計13隻中大型犬，不但全數未絕育，部分犬隻更有繁殖紀錄，也未依法向動保處申報免絕育、繁殖需求及提管理說明。

動保處說，該院私自繁殖犬隻，也長期頻繁抽取犬隻血液，違法情節重大，依《動物保護法》第22條第3項規定加重處分，裁處院方25萬元整罰鍰。

動保處指出，該院院長具備獸醫師專業知能，可預見超抽犬隻血液會導致犬隻貧血，卻未加以防範，故意使動物遭受傷害，涉違反《動物保護法》第六條規定，將依法裁處1萬5000元罰鍰。

另外，動保處也發現該院私自抽取犬隻血液再行製備血液製劑於治療時使用，在現行法尚未有明確定義，已蒐集所有相關紀錄，函請中央主管機關動植物防疫檢疫局釋示，後續將依函釋結果及相關事實證據，進一步做出對應的行政處分。

動保處稽查後發現，院內中大型犬隻飼養在動物房籠舍中，並未給予中大型犬隻充足的籠外活動空間。動保處說，已開勸導單，要求立即改善飼養環境，未來將持續追蹤。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/