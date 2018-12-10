介紹台中花博之美 日本老牌園藝節目首度海外尋奇

2018-12-10 13:37

〔記者黃鐘山／台中報導〕日本NHK《趣味的園藝》節目開播半世紀，首次移師海外取景。台中市政府今（10）日說，節目製作單位到花博后里馬場園區花舞館拍攝「蝴蝶蘭-花的進化永不停歇」，介紹台灣種植蘭花的歷史，希望讓日本民眾看見台中花博之美。

NHK 1967年推出《趣味的園藝》，專題節目「蝴蝶蘭-花的進化永不停歇」是節目開播來首次海外取景，由「園藝王子」三上博史和、園藝專家富山昌克主持，並邀請93歲「台灣蘭花之父」陳石舜與旅台日人、中華插花協會及蘭花協會交流蘭花培育技術。

富山在節目中說，全世界有30萬種植物，其中，從1顆種子長出1葉的「單子葉植物」是相對較進化的，學者認為雄蕊越少，越有進化，進化的順序可從百合科、石蒜科、鳶尾科、薑科、美人蕉科到蘭科，蘭科裡有3萬多品種，蝴蝶蘭可說是最接近尖端進化的品種。

三上與富山也拜訪后里花農李聰棋，參觀2萬6000平方公尺的蝴蝶蘭溫室，瞭解蘭花的生產過程；更走訪大里國光花市，見證蘭花深入台灣常民文化的現況，也發現在日本很少看到的蝴蝶蘭組合盆栽，花市絡繹不絕的人潮，讓他們直呼「很生活化！」

節目也邀請陳石舜參與節目，更在節目中演唱陳石舜2004年為台灣第8屆亞太蘭花會議所製作的主題曲《蝴蝶蘭之歌》，富山、三上、陳石舜共同帶領現場觀眾齊唱，展現台日兩國透過蘭花交流的友誼基礎。

富山說，台灣有許多日本看不到的蝴蝶蘭，而且每位台灣人都很熱親切。19世紀的葡萄牙人喊了「Formosa美麗之島！」真能了解這樣的心情。他想向全世界大聲說，「台灣真棒！日本人快快來！」

三上也說：「所有的東西都很美，蝴蝶蘭把日本跟台灣連起來了，是一個友好的橋樑。」呼籲日本觀眾踴躍來台灣見證花博之美。

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