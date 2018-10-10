歡慶雙十 南瀛國際民俗藝術節仁德場大爆滿

南瀛國際民俗藝術節仁德場活動，蒙古的演出。（記者吳俊鋒攝）

2018-10-10 22:40

〔記者吳俊鋒／台南報導〕南瀛國際民俗藝術節仁德場活動今晚熱鬧揭幕，來自塞爾維亞、俄羅斯、蒙古、印度，以及台灣等樂舞團聯手演出，適逢雙十節假期，逾2000位大小朋友共襄盛舉，人潮擠爆，附近民眾稱是當地難得一見的盛況。

今晚的演出於仁德運動公園登場，由在地知名的奇美實業贊助，市政府文化局主任秘書林韋旭、代理區長黃素美，以及議員杜素吟等都蒞臨觀看。

而參選議員的前仁德區長郭鴻儀則表示，一直以來，地方大小活動，尤其是公益，奇美都全力相挺，回饋鄉里，善盡企業的社會責任，精神令人敬佩。

地主隊「名美舞蹈團」率先登台，以5首精彩的曲目，為活動熱鬧開場，大小朋友多元、精彩的表演內容，贏得喝采。

隨後，俄羅斯薩哈共和國的「卡塔里克民俗舞蹈團」，塞爾維亞的「西姆諾夫舞蹈團」、印度的「登佐舞樂藝術中心」，以及蒙古的「天韻舞樂團」等接力演出，精彩呈現，現場掌聲不斷。

各舞團帶來道地的造型、彩妝，甚至特有的旋律或節奏，讓民眾深刻感受不同的異國文化風情，尤其塞爾維亞，為了換裝，還分上、下半場，相當用心，活動持續至晚間9點半，大小朋友都直呼過癮。

南瀛國際民俗藝術節仁德場活動，塞爾維亞的演出。（記者吳俊鋒攝）

南瀛國際民俗藝術節仁德場活動，人潮爆滿。（記者吳俊鋒攝）

南瀛國際民俗藝術節仁德場活動，塞爾維亞的演出。（記者吳俊鋒攝）

南瀛國際民俗藝術節仁德場活動，印度的演出。（記者吳俊鋒攝）