勞動部看這邊！ 牛津教授：週休3日可增加生產力

週一的早晨總是特別憂鬱，覺得離假日還有好遠，有人因此開始思考，週休2日會不會是一種落後的舊制度？英國牛津大學準教授揚-伊曼紐爾．德．妮芙指出，「週休3日」可以使人去追求想要的生活，而且生產力不減反增！（資料圖 法新社）

2018-10-10 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕週一的早晨總是特別憂鬱，覺得離假日還有好遠，有人因此開始思考，週休2日會不會是一種落後的舊制度？英國牛津大學賽德商學院準教授揚-伊曼紐爾．德．妮芙（Jan-Emmanuel De Neve）於9月28日接受BBC專訪時指出，「週休3日」可以使人去追求想要的生活，而且生產力不減反增！

據《商業內幕》（Business Insider）報導，德．妮芙指出，想要兼顧「Work-Life balance（工作與生活的平衡）」，將時間花在喜愛的事物上，就只有「週休3日」一途。減少一個工作日，反能將員工因為鬱鬱寡歡而失去的生產力提升回來，也不會因為時間不夠用，把工作擺第一順位而犧牲自己，「若對自己的人生與工作變得更加積極樂觀，將會變得更有生產力」。

報導指出，今年春天時，紐西蘭信託公司「永恆守護者」（Perpetual Guardian）就曾試行週休三日，並請大學研究專案成效。結果發現，多數員工心理壓力明顯降低、更能在工作和私生活之間取得良好平衡，而且工作成效反而比以前更提升。不過，但還是有部分員工可能是為了收拾殘局，不得不自己打破遊戲規則，但此實驗確實指出，若能善加調整工作量與分責，週休三日是可行的制度。

另外，過去也有研究證明，人的幸福程度與工作成效相關。英國華威大學於2015年的研究中，在一項任務前若給人看喜劇或吃巧克力，比起計算家庭的財物損失，前者比後者的生產力高出8到12%，換句話說，人的幸福程度確實影響工作效率。

報導指出，即使真正實施週休三日，很可能無法看到立即成效，需要更多證據才能證明此制度究竟是優或劣。不過，週休二日是從20世紀才開始的體制，在21世紀的今日，的確可以去思考改變的可能。