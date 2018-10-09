新南向發燒 柬埔寨航空桃機-暹粒首航

2018-10-09 20:30

〔記者姚介修／桃園機場報導〕政府新南向新助力，柬埔寨航空於今天10月9起首航柬埔寨暹粒（吳哥）、桃園機場航線，首航也代表佈局台灣市場，首航班機全體機組員也在登機門與「女子八家將」團員合影留念。

柬埔寨航空今年2月10日開始在台灣大規模招募空服員人才，主要是看好台柬兩地觀光及商業需求，為服務兩地旅客，當日參與應徵人員達600名，第一階段剩下60名，第二天複試後已有15名台籍空服員投入柬埔寨航空，台籍占比例大概為30％，目前柬航在值空服人員共有45人左右，除了台灣分别有柬埔寨，馬来西亞，菲律賓及缅甸，首航班機7位機組員中就有一名台籍張姓機長及林姓、李姓空服員。

因應政府推動新南向政策，產業陸續至柬埔寨設廠，且台灣旅客遊柬埔寨大幅成長，看重台灣市場，天皇旅行社與柬埔寨航空合作以包機直航的形式開闢「台北－暹粒（吳哥）」10月9日正式開航。

這次開航為柬埔寨航空在台的第1條航線，相當看好台柬兩地大量的商業及觀光需求，後續更有「台中－金邊」及「高雄－金邊」等航線即將開闢，往後將有利國人赴柬旅遊，且更方便台商在東協市場的布局，對於政府新南向工作的推動，有實質的進展。

根據柬埔寨觀光部所發布之統計，柬埔寨去（2017）年觀光收入共計36.3億美元，較前（2016）年成長13.3%，外籍觀光客約560萬人次，成長11.8%。據數據指出，柬埔寨旅遊觀光人口持續成長，2018年預計將接待620萬人次的外國遊客。

另台灣豐富的觀光資源，加上政府大力推展對外觀光有成，台灣即將躍升為千萬觀光大國，觀光局這次也邀約振宗藝術團，有五位女子搭乘首航班機付柬埔寨表演民俗八家將表演。

而新航線的加入可提供台灣旅客赴柬旅遊更多樣且便捷的選擇。擁有世界文化遺產吳哥窟的柬埔寨，近幾年觀光人潮逐漸上升，也造就了當地的飯店需求更與「聖卡飯店集團」合作，提供國人最新的景點、最佳的住宿品質及最優惠的價格選擇，聖卡飯店集團為柬埔寨當地，最大的本土集團「蘇基密集團」旗下的飯店，積極搶攻世界觀光客外，也看上台灣的新南向政策，鎖定台商需求，提供客製化服務。

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