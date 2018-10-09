懷疑毒蛋是離職員工「衝康」 雞蛋業者：我們很委屈

與「義進金」配合的輝煌牧場出面喊冤。（記者顏宏駿攝）

2018-10-09 16:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「毒蛋」風波再起！CAS廠商「義進金蛋品公司」被踢爆今年7月被驗出動物用藥乃卡巴精，《鏡週刊》質疑嘉義縣府隱匿未通報，還有離職員工爆料，該公司回收蛋再改標換裝重賣，並用髒手洗蛋液。

長期供貨給「義進金」的彰化縣芳苑鄉「輝煌牧場」今天出面喊冤說，今年7月12日，他們透過產銷履歷公司得知蛋品驗出藥物殘留，立即下架回收，他們把回收的蛋拿去檢驗，完全沒有問題，動防所已在8月6日解除管制，她們懷疑抽驗、檢驗過程可能受到污染。

蛋場負責人的媽媽說，整件事很不單純，事發前有一批員工集體罷工，還放話「這個蛋場由我們來管」，這些人離職後就發生「乃卡巴精事件」。

她說，乃卡巴精這東西絕對不可能用在蛋雞，為何他們的蛋會有會這個問題，她也覺得很委屈。

蘇母說，她們賣雞蛋已經10多年年，自己家人也在吃，怎麼可能會動手腳！而且平時家人也在進修食品衛生安全相關課程，不可能亂搞，懷疑是離職員工挾怨報復。

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