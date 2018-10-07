陪主人完登谷關7雄 柴犬阿財勇登1萬2千公尺山岳

日本柴犬「阿財」與主人蔡俊源，一起完成攀登谷關七雄的壯舉。（蔡俊源提供）

2018-10-07 15:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局推廣谷關七雄登山活動，半年來共有105人完登七雄，日本柴犬「阿財」並陪伴主人蔡俊源一路勇登，可謂這次活動中最強的勇腳。

觀旅局表示，市府近年來積極推廣和平谷關地區的觀光發展，除溫泉外也進一步力推登山健行，谷關七雄的每座山，四季美景各不同，盼持續吸引國內外遊客走訪，感受台中市山城慢活的美好。

觀旅局昨在谷關舉辦台中好湯溫泉祭活動，觀旅局長陳盛山並頒贈谷關七雄完登證明，向完成1萬2千公尺攀登的民眾表達肯定，表揚他們堅定不拔的正向精神，市議員何文海也到場關心。

現場最引人注目是日本柴犬「阿財」，牠一路陪伴主人完登，主人蔡俊源表示，阿財今年5歲，平日就愛跟他一起爬山，在爬谷關七雄時跑得還比主人快，相當活潑，也希望透過這次機會，替阿財尋覓女朋友。

觀旅局指出，谷關風景區分布於大甲溪兩側的七座中級山，包含八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山，統稱為「谷關七雄」，廣受山友喜愛。民國88年921地震及民國93年的72水災重創谷關後，谷關七雄漸為山友淡忘，市府今年規劃「台中市和平區登山推廣活動」，盼重現「谷關七雄」風采。

日本柴犬「阿財」跟著主人一起完登谷關七雄。（蔡俊源提供）