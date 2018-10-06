正妹頭靠肩膀打盹 眼鏡男掏「武器」攻擊讓網友笑翻

2018-10-06 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本有一名女子日前搭電車時，因太累不小心睡著，還不小心靠在隔壁眼鏡男的右肩上，沒想到眼鏡男不但沒有憐香惜玉，甚至還從公事包裡掏出手機，飛快的往女子的頭頂給敲了下去，接著若無其事的把手機收好，女子則痛到醒了過來，這爆笑的過程全都被網友給拍了下來。

日本一名網友「@SakuradaPC」3日在推特上傳一段16秒的影片，影片中可見，身穿米白色上衣的女子可能太過勞累，不小心在電車上睡著，身體還往隔壁眼鏡男的肩膀靠，而眼竟男疑似擔心自己被誤會成電車痴漢，慢慢的從公事包拿出手機，接著飛快的朝女子頭部重敲，然後馬上把手機收好裝作什麼事也沒發生，女子被重擊後也立刻醒過來。

這段爆笑的影片目前已吸引超過160萬人次瀏覽，有網友好奇詢問拍攝的原po，「怎麼會剛好拍攝下來，難道是打第2次了？」沒想到原po竟然回覆，眼鏡男打的這下，其實已經是第4次了，網友聽聞也驚訝表示「被打3次後還能繼續睡的女生也太強了」、「很佩服這女的毅力」、「眼鏡男下手真得很大力...好狠...」。