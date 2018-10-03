宜蘭農舍發照18年6138件 監院要求檢討

監察院通過調查報告指出，認為宜蘭縣政府農舍發照浮濫，又擅自放寬農舍興建規定，要求檢討。（資料照，記者張議晨攝）

2018-10-03 18:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院通過監委仉桂美、李月德調查報告指出，宜蘭縣政府農舍發照浮濫，從民國89年至今年3月發照達6138件，又擅自放寬農舍興建規定，要求宜蘭縣政府檢討。

調查報告指，宜蘭縣代理縣長陳金德原持有的五結鄉孝威南路農舍涉有違規使用，經查農舍雖於100年1月31日領有民宿登記證，但建物本體存有違建，所坐落的農業用地最遲於100年間也開始違規使用（該農舍房地已於105年間移轉他人），但宜蘭縣政府遲至106年11月間才開立處分書，確有不當。

調查指出，宜蘭縣自89年至107年3月間核發的農舍使用執照高達6138件，無論件數或密度，均明顯數倍於其他地方政府而高居其冠，已呈現浮濫狀態；發照後縣府未積極監督，導致違規使用件數居高不下。

監委說，宜縣府於104年4月訂頒「宜蘭縣興建農舍申請人資格條件及農舍建築審查辦法」（現已廢止），率先規定農舍應「臨界、臨路」興建，試圖遏止農舍氾濫；農委會也在104年10月函頒「興建農舍經營計畫書」格式，明定農舍應「臨界、臨路」興建。不過，宜縣府於107年2月1日公告實施的「宜蘭縣農業用地申請興建農舍審查作業要點」，卻反其道而行，又擅自放寬農委會函示規定，已違反上級機關法令規定。

調查意見指出，宜蘭縣農舍發照浮濫，凸顯縣府執行農舍政策，已偏離農業發展條例賦與「無自用農舍」的「農民」興建農舍權利的初衷，應予檢討改進，農委會亦應會同內政部詳究原因，依法積極導正。