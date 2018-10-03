醫病》主動脈狹窄怕動手術 8旬翁心肺腎衰竭驚險重生

張爺爺完成手術順利出院（右二），孫女分享心路歷程。（記者陳昀攝）

2018-10-03 15:31

［記者陳昀／桃園報導］84歲張爺爺3年前被診出心臟主動脈狹窄，卻因不敢動手術，今年7月引發急性心、肺、腎衰竭被送到衛福部桃園醫院，當晚執行主動脈瓣膜置換手術，休養數月，今天終於順利出院，桃園醫院為他舉辦重生派對，張爺爺穿上自己最心愛的西裝和紳士帽，在張奶奶陪同下出席。

心臟外科主治醫師袁于婷說明，主動脈瓣膜是血液由心臟輸送到全身的一道門，但老化容易造成瓣膜鈣化變硬，導致血液輸送不足，65歲以上長者罹患率約2%，因為血液輸送功能降低，容易有胸悶、易喘、頭暈等症狀，嚴重者猝死風險頗高，只有5成患者可以存活超過2年。

張爺爺的孫女分享說，張爺爺罹病後經常暈厥、喘個不停，體重也不斷消瘦，今年7月住進加護病房後，家人擔心爺爺年紀大、風險高而不敢安排開刀，可是當時爺爺已插管、瀕臨死亡，只好放手一搏，手術完成後還依靠葉克膜支撐3個月，所幸爺爺順利康復。

袁于婷說，張爺爺7月因罹患急性心臟衰竭，連帶肺、腎衰竭入院，當晚就緊急啟動心臟外科手術團隊為爺爺執行主動脈瓣膜置換手術，術後以葉克膜支撐心臟功能3週、第4週由胸腔內科接手呼吸訓練及照護，第6週順利自主呼吸，術後3個月就轉進復健科病房。

桃園醫院院長鄭舜平指出，桃園醫院明年初會引進新型複合式手術室，屆時將能施行更高階的手術，以張翁的案例來說，現在是執行傳統的開胸手術，未來就能透過導管置換主動脈瓣膜，以更小的傷口完成手術。