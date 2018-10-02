早晚低溫需留意 強颱「康芮」暴風圈恐掃過北部近海

今日各地天氣以多雲到晴為主，北部山區及東半部地區有局部的短暫雨，中南部山區午後有局部短暫陣雨，需注意各地氣溫早晚有涼意。（資料照）

2018-10-02 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地天氣以多雲到晴為主，北部山區及東半部地區有局部的短暫雨，中南部山區午後有局部短暫陣雨，需注意各地氣溫早晚涼，清晨低溫約19、20度，白天高溫則是28至32度，日夜溫差大，早出晚歸需帶外套備用。

第25號颱風「康芮」昨晚增強為強度颱風，在中心位置今日凌晨2點則是位於鵝鑾鼻東南東方1460公里處的海面上，以每小時16公里的速度朝西北西方向移動。中央氣象局預估，康芮週三以後路徑有兩種可能，還得看太平洋高壓增強程度，若高壓增強，颱風偏西、往台灣靠近，暴風圈可能掃過台灣北部近海；若高壓稍弱，颱風則會朝日本或韓國靠近，週四、週五將是颱風最接近台灣的時候。

今日空氣品質部分，受東北風及境外污染物影響，西半部空品區臭氧濃度偏高，雲嘉南空品區為「紅色警示」等級，中部、高屏空品區以及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「普通」等級。

週四、週五（4日、5日）是「康芮」颱風最接近台灣的時候，受其外圍環流影響，北部及東半部將有明顯風雨，中南部地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨的機率。週六、下週日（6日、7日）颱風雖逐漸遠離，但台灣附近水氣仍多，北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨的機率，午後中南部山區亦有局部短暫陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 28 24 ~ 31 26 ~ 30 21 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）