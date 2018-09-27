高雄某大專院校爆群聚流感 2週24起確診病例

2018-09-27 14:14

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市某大專院校傳出類流感群聚疫情，2週內7個班、39名學生出現發燒、咳嗽等上呼吸道感染症狀，且多達24人診斷為流感，侵襲率達10.5%，衛生局日前複查時發現學校未落實防疫措施，包括沒有每日至少3次以500 ppm漂白水環境清消並備有紀錄，且發病學生也未確實戴口罩等，造成疫情擴散，將依法處6萬至30萬元。

衛生局表示，本月11日至24日期間，這所大專院校共計7個班、39名學生出現發燒、咳嗽等上呼吸道感染症狀，且多達24人經醫師診斷為流感，侵襲率達10.5%。

本月13日，衛生局接獲該校通報有1個班級發生類流感群聚疫情後，第一時間即介入調查並提供相關防疫措施，但因群聚班級數持續增加，且經檢驗為流感A型H3，衛生局於20日再次實地訪查並下達防疫指導，但該校仍持續有流感個案發生。

本月25日，衛生局複查發現該校未依指示執行防疫措施，包括沒有每日至少3次以500 ppm漂白水進行環境清消並備有紀錄、發病班級學生也未確實戴口罩等，致無法有效阻斷傳染途徑導致疫情擴散，已違反傳染病防治法處6萬至30萬元。

全國今年流感併發重症個案累計970例、死亡個案158例；高雄市流感重症個案累計119例、死亡個案20例；而本市119例流感併發重症確診個案中，65歲以上族群佔55％，25-64歲族群佔35%，1-18歲族群佔12%，85%有慢性病史，71%未施打季節性流感疫苗，顯示流感疫情所帶來的威脅不容小覷。

高雄市今年累計131件上呼吸道感染群聚事件，其中學校群聚事件共計96件，衛生局7月發布學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定，若發生符合通報條件之群聚疫情應於24小時內通報轄區衛生所。衛生局也呼籲各級學校落實通報通報、執行環境消毒及遵守生病不上班不上課等防疫措施。