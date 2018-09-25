第2條花博聯外道路通車 林佳龍：藉公路網串聯豐原副都心

「中科園區南向三合一聯外道路」通車啟用！（記者歐素美攝）

2018-09-25 12:44

〔記者歐素美／台中報導〕台中花博將於11月3日開幕，為紓解龐大車潮，台中市政府開闢第二條花博聯外道路「中科園區南向三合一聯外道路」，今天通車啟用！市長林佳龍表示，希望藉由公路網串聯整合豐原副都心，帶動城鄉發展，真正做到縣市合併與實質升格。

「中科園區南向三合一聯外道路」通車典禮祈福儀式，由市長林佳龍主持，包括中科管理局長陳銘煌、建設局長黃玉霖、立委江啟臣、洪慈庸服務處代表、市議員翁美春、陳本添、張瀞分、當地各里鄰長等人均到場觀禮。

林佳龍表示，市府開闢多條花博聯外道路，藉此帶動地方繁榮，國四神岡交流道延伸后里聯外道路已於上週通車，「中科園區南向三合一聯外道路」今天也通車啟用，兩座大橋不僅提早完工，更獲得國家金質獎的提名，建設局同仁與營造廠商可說是使命必達，同時也感謝交通路公路總局、內政部營建署等中央單位的協助，以及民代扮演與中央溝通的橋樑。

林市長指出，兩座大橋完工後，更可將豐原、后里、外埔、大甲、神岡等地區串聯整合，象徵一個新的里程碑；另國道4號豐原潭子段及東豐快速道路，皆已定案施工中，盼藉由豐原副都心，將北台中透過公路網緊緊串聯一起，帶動城鄉發展，也讓台中透過公路網，真正做到縣市合併與實質升格。

建設局黃局長指出，「中科園區南向三合一聯外道路」工程跨越大甲溪，在22個月的施工期間內，橋墩柱共面臨兩次汛期豪大雨的挑戰，及不確定的天候因素，為了減少所有不確定因素，建設局擬定風險管理計畫，努力降低風險，廠商也全力以赴，甚至同時10個工班一起施工，感謝所有廠商、民代的協助，讓工程順利完工。

「中科園區南向三合一聯外道路」工程，北起后里區后科路與星科路交叉口、向南跨越大甲溪、南迄於豐原大道六段，全長約2904公尺、寬度30公尺，工程總經費約23億7807萬元。