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    刊登4天秒租出！內湖4坪套房月租6千 網見「冰箱放廁所」傻眼

    網友在租屋網站看見內湖區一間月租6000的獨立套房，空間小到冰箱擺在廁所。（擷取自臉書「爆怨公社」）

    網友在租屋網站看見內湖區一間月租6000的獨立套房，空間小到冰箱擺在廁所。（擷取自臉書「爆怨公社」）

    2024/08/14 23:05

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕居住成本加重，房租也逐年攀高，壓力最大的就是無殼蝸牛一族。有名網友PO出內湖區月租6000獨立套房，空間小到冰箱擺在廁所，他感嘆，「今日台灣明日香港，謝謝房東給年輕人希望」。照片曝光引起兩派網友論戰。據悉，套房屋刊登不到4天就被租掉。

    網友在臉書「爆怨公社」分享在租屋網站看到的套房，根據資料內容顯示，套房位於台北市內湖區某巷內公寓1樓，坪數僅有4坪，一個月租金6000元，標榜「近商圈、有車位、低租金、巷內安靜」。而附圖可見，門一推開，映入眼簾的只有一張單人床、曬衣架、置物櫃以及廁所，空間非常狹小。廁所裡甚至塞了一台小冰箱。

    原PO感到十分震驚，內湖這樣的套房月租6000元，直呼，「今日台灣明日香港，謝謝房東給年輕人希望」。

    貼文曝光後，網友紛紛留言，「廁所放冰箱是什神奇的操作？」、「一天200，每天聞屎尿味」、「房客遲早洗澡電死」、「看起來連三坪都不到」、「住這裡感覺很壓抑…」、「這看起來是老房子的隔間，硬搞成套房的」。

    不過，也有網友稱房東佛心，「只是睡覺，超划算吧」、「不錯了， 還有獨立衛浴」、「在內湖還套房，六千算便宜了好嗎」、「我住過更小的，還沒廁所，台北東區雅房$5000」、「這價錢很便宜了，現在北市套房要品質好一點大概1萬5以上才有吧」、「內湖1樓不用爬樓梯，套房有自己衛浴，只能說佛」。

    根據《三立新聞》報導，這間迷你套房刊登不到4天就被租掉，承租者是名女性，看屋隔天就決定要租，案件也已從租屋網上下架了 。

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