全球港灣城市論壇登場 25國65代表齊聚高雄

第二屆全球港灣城市論壇共有25國、65個港灣城市的代表參加。（記者張忠義攝）

2018-09-25 11:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕睽違2年，由高雄市政府發起的第二屆全球港灣城市論壇，今天盛大登場，共有25國、65個港灣城市的代表參加，包含16個東南亞城市，總統府秘書長陳菊致詞時強調，高雄持續向中央爭取做為新南向基地。

第二屆全球港灣城市論壇今早開幕，邀請奇巧劇團團長劉建幗擔任導演，由九天民俗技藝團鼓陣震撼開場，結合現代與傳統元素的舞蹈演出，搭配影像畫面，展現海洋與土地的故事，與會貴賓都抱以熱烈掌聲。

3天活動期間，將針對「新創與青創」、「會展與觀光」、「海洋新經濟」、「智慧新城市」、「永續綠環境」等5大議題，進行分組座談，共吸引1200人報名參與，超越2013年舉辦的亞太城市高峰會，成功將全球港灣城市論壇推向國際會議品牌。

今早的開幕典禮，總統府祕書長陳菊應邀致詞，她強調，第一屆全球港灣城市論壇有49個港灣城市的代表參加，今年增加到65個城市，高雄也持續向中央爭取做為新南向基地，一直在努力。

陳菊說，上個月南台灣破百的時雨量，傳出淹水災情，高雄的滯洪池發揮功效，積水很快消退，菲律賓第波羅市長特地提前來參觀高雄的治水成果，未來在極端氣候下，港灣城市更要學習互助抗災。

高雄市代理市長許立明表示，今年港灣城市論壇以「HERE & BEYOND眼界港灣新未來」為主軸，高雄致力於港區翻轉再造，打造亞洲新灣區，朝會展、觀光、體感科技等產業發展，並有600公頃可開發面積，放眼台灣甚至亞洲，沒有比這裡更具國際競爭的的港灣地帶。

許立明表示，高雄身為論壇的發起城市，不但要鞏固這個對話平台，更希望未來能每2年，在其它港灣城市間輪流舉辦。

相較第一屆，今年論壇出席的城市數增加了近2成，其中包括菲律賓第波羅、美國羅德岱堡、英國菲力斯杜、澳洲弗里曼特爾等19位城市代表，更是第一次來訪高雄，來自東南亞的城市數量達16個，尤勝上屆，顯見高雄積極推動新南向政策有成。

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