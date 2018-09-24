秋節連假收假 台南市區景點人潮多 交警：行車大致順暢

2018-09-24 19:18

〔記者王俊忠／台南報導〕今年中秋節3天連假，到今天收假，台南市警局為確保連假轄內道路交通秩序安全與順暢，減少事故發生，在各重點路段（口）、高速公路、八大風景區、旅遊景點及車站等易壅塞處所設180處交通崗、動員1655名警力疏導交通。市警交通大隊表示，收假日市區主要觀光景點人潮較多，行車大致順暢，無特別塞車情形。

市警局表示，秋節許多外出遊子返鄉過節，也吸引眾多遊客造訪台南古蹟等景點，該局成立「交控中心」、指定專人24小時監控重要路口車流，隨時調度指揮，並運用路口監錄系統及市府交控中心，即時監看重要交流道周邊與聯絡道路車流，掌握交通壅塞源頭，第一時間派遣警力疏導車流及路況排除。

交警大隊說，警局同時充分利用各單位LINE交通群組及臉書專頁傳遞訊息、調度警力，高速公路沿線警分局也利用路口監錄系統即時監看車流，機動配合調整勤務，並由交警大隊勤指中心與各分局勤指中心充分合作，在接獲各類狀況通報時，都能立即指揮各分局線上勤務員警前往現場處理，此次假期主動上線警察廣播電台插撥路況、改道資訊及地方廣播群組託播即時路況共有18則，善用即時通訊軟體發揮疏導交通功效。

迄今天傍晚6點許，市警四分局勤指中心表示，安平商圈路況大致順暢，很感謝同仁配合落實交管，不致讓馬路塞的動彈不得。