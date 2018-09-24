弱勢兒DIY做月餅捨不得吃 要帶回家和家人分享

2018-09-24 14:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年中秋節很不一樣！北區20名弱勢兒童受邀到餐廳DIY做蛋黃酥，這是他們第一次做烘焙DIY，非常興奮，親手認真做月餅，出爐後又捨不得吃，都說要帶回家與父母兄弟姊妹分享，讓人心疼、感動。

小朋友認真聽烘焙老師呂政富做月餅，個個睜大眼、十分好奇，個個忙著秤重、分割油皮、油酥，將油皮、油酥混合桿皮，再將烤好的鹹蛋黃包在烏豆沙餡內，接著再桿麵皮在小心翼翼包入內餡，抹上蛋液、灑上芝麻，希望將最完美的作品帶回去給家人享用。

小朋友等待烤餅時間，店家也送上餅乾、飲料小點心，看到黃澄澄、香噴噴的蛋黃酥出爐，更是開心到拍手叫好，卻捨不得吃，直說想要帶回去與家人吃，讓人心疼又感動

就讀小三的小媛從小就因家庭因素，從小在3個姑姑家輪流照顧，第1次做月餅直呼好喜歡、好好玩，很認真、小心的包月餅，烤好後也捨不得吃，要帶回去給姑姑吃，帶她來的福音堂老師說，小媛很渴望有家人陪併，過節時能有家的感覺，一直很期待來做月餅。

當地錦平里長游金隆忙著議員選舉行程也特地陪孩子做餅，他說，這次參加活動的小朋友有的來自單親、隔代教養中低收入戶的小朋友，很開心能促成這次活動，社區和餐廳能在中秋節前為孩子圓夢，聽到他們說親手做月餅給父母、阿公阿嬤、甚至是老師，感謝能為家裡做一份事很感動。

主辦的溫度季和洋食餐廳業者馬瑞君說，烘焙DIY是熱門親子休閒娛樂，但對弱勢小朋友來說，這可能是一項奢侈的享樂，看到孩子為家人做餅卻捨不得吃，非常心疼。她強調請弱勢小朋友來做月餅只是第一步，後續還會有持續關懷弱勢的活動，雖然景氣差、餐飲大環境不佳，還是會盡微薄力量持續做公益。