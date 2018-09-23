高雄歷史博物館明晚光雕投影迎中秋

高雄是一個文化多樣性豐富且具豐富人文底蘊的海洋城市。（記者張忠義攝）

2018-09-23 23:40

〔記者張忠義／高雄報導〕明晚中秋夜，高雄市愛河畔的高雄市立歷史博物館將上演一場國際級的光雕藝術表演，光雕表演內容將結合高雄歷史發展，隨著高雄過去、現在與未來的城市發展軌跡，將數百年時光幻化為璀璨光影，訴說一段段的高雄輝煌歷史。

明晚7點30分與8點30分共計兩個場次演出，現場表演均為免費，歡迎民眾近距離觀賞，今晚並進行彩排。

館方表示，這次利用最新的光雕投射科技來追尋高雄市歷史的變遷，從工業城市到繁榮的貿易城市，發展出獨特的文化，更以此為基礎表現出未來高雄的遠景，高雄是個文化多樣性豐富且具豐富人文底蘊的海洋城市，期待透過這次的演出，讓更多人看見高雄市的產業發展軌跡與豐富的人文特色。

高雄從工業城市到繁榮的貿易城市。（記者張忠義攝）

歷史博物館的光雕秀是追尋高雄市歷史的變遷。（記者張忠義攝）

高雄，是一個文化多樣性豐富且具豐富人文底蘊的海洋城市。（記者張忠義攝）

明晚中秋夜，高雄市愛河畔的歷史博物館將上演一場國際級的光雕藝術表演。（記者張忠義攝）

明晚中秋夜，高雄歷史博物館將上演一場國際級的光雕秀。（記者張忠義攝）

期待透過這次的演出，讓更多人看見高雄市的產業發展軌跡與豐富的人文特色。（記者張忠義攝）

歷史博物館的光雕秀，隨著高雄過去、現在與未來的城市發展軌跡，將數百年時光幻化為璀璨光影，訴說一段段的高雄輝煌歷史。（記者張忠義攝）

光雕秀將數百年時光幻化為璀璨光影，訴說一段段的高雄輝煌歷史。（記者張忠義攝）