海邊烤肉注意！ 氣象局發布強風特報

2018-09-23 16:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕中秋佳節，民眾習慣揪三五好友烤肉，但前往海邊或空曠地區烤肉民眾請留意，中央氣象局稍早針對部分沿海及空曠地區發布強風特報，提醒民眾注意安全。

氣象局表示，因受強烈東北風影響，明日起包括台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域將有8至10級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

此外氣象局也提醒，根據天氣狀況研判，明天起東南部海域、後天起北部及東半部就會有長浪發生，提醒民眾注意安全，以免發生戲水意外。