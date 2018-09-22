中秋連假天氣不穩定 把握白天行程 午後轉雨

明受東北風影響，下半天起北部及東半部氣溫稍降且易有短暫陣雨及局部大雨。（資料照）

2018-09-22 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕明（23）日受東北風影響，下半天起北部及東半部氣溫稍降且易有短暫陣雨及局部大雨。第24號颱風「潭美」下午2點位於鵝鑾鼻東南東方2000公里海面上持續向西北移動，預計要到下週末才可能影響台灣，不過路徑變動仍大，需持續觀察。

中央氣象局預報，明天全台各地白天氣溫仍高，紫外線指數也偏高。不過中午過後，山區及山區附近的平地會有局部短暫雷陣雨，北部及東半部氣溫也會稍微下降，甚至有局部大雨發生機率。

天氣風險公司指出，由於太平洋高壓減弱、北方鋒面靠近，這3天中秋連假期間，天氣呈現不穩定趨勢，預測週一中秋節當天鋒面抵達，北部及東部地區影響大，溫度下降轉涼，也需留意較大雨勢出現，中南部雲量增多，山區易有午後雷陣雨。各地入夜後會稍有涼意，日夜溫差加大。

「潭美」颱風預估週一來到台灣東南方海面後會呈現減速，未來動向變化仍大，不過目前對台尚無影響，下週才會是關注重點。

溫度方面，明天白天各地高溫30至33度。

紫外線方面，明天北部、新竹縣及連江縣地區為過量級，其餘地區達危險級，提醒外出應注意防曬、補充水分，上午10點到下午2點，最好不在烈日下活動。

空氣品質方面，高屏地區為「橘色提醒」，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」，其餘地區則為「普通」。

「潭美」颱風預估週一來到台灣東南方海面後會呈現減速，未來動向變化仍大，不過目前對台尚無影響。（圖擷取自中央氣象局）

溫度方面，明天白天各地高溫30至33度。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天北部、新竹縣及連江縣地區為過量級，其餘地區達危險級，提醒外出應注意防曬、補充水分，上午10點到下午2點，最好不在烈日下活動。（圖擷取自中央氣象局）