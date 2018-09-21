北部好天氣到明天！中秋節防大雨、下探23度

中央氣象局指出，今天（21日）各地大多以多雲到晴的天氣為主。（資料照）

2018-09-21 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（21日）各地大多以多雲到晴的天氣為主。週日（23日）鋒面逐漸接近，北部及東北部地區逐漸轉有短暫陣雨。根據氣象局預報資料，24日中秋節北北桃地區低溫可能下降到約23、24度。

氣象局表示，今天各地大多以多雲到晴的天氣為主，不過由於水氣較昨天增多，因此午後雷雨發生的機率也提高了一些，中午過後在山區及山區附近的平地有機會出現局部短暫雷陣雨，台東及恆春半島不定時有零星短暫陣雨。溫度方面，各地高溫約31至34度，中午前後紫外線指數偏高。

氣象局預估，週六（22日）各地大多為多雲到晴，白天氣溫偏高的天氣。週日（23日）鋒面逐漸接近，北部及東北部地區逐漸轉有短暫陣雨，其他各地雲量增多，有局部午後雷陣雨。

氣象局指出，下週一（24日）鋒面通過及東北風增強，下週二至下週四（25日至27日）東北風影響，北部及東北部氣溫呈現逐日下滑趨勢，不僅高溫會下降到26、27度，低溫更有機會來到22、23度。

降雨方面，下週一、下週二北部及東北部下雨時間長，雨勢明顯，有局部大雨發生的機率，而花東也會有短暫陣雨，中南部則維持多雲午後局部雷陣雨的天氣；下週三、下週四北部及東半部地區仍有短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

空氣品質方面，21日台灣西半部內陸地區夜晚有機會達「橘色提醒」至「紅色警示」。北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，北部午後須留意臭氧濃度偏高；高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 37 29 ~ 36 31 ~ 35 26 ~ 35

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）