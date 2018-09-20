報答311恩情 日本團隊來台灣健檢道路

日本技術團隊派車載式透地雷達的探查車來台，協助調查道路資料。（記者葛祐豪翻攝）

2018-09-20 21:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕日本技術團隊感念台灣人在日本311大地震時的協助，特別派車載式透地雷達的探查車來台，免費為台灣地區道路健檢，協助調查道路資料。

高雄市工務局挖管中心表示，日本天災地震頻繁，在地震發生後，由於道路容易因管線損壞，而造成路面掏空下陷，為及早發現坑洞，因此日本團隊特別開發車載式的透地雷達。

車載式的透地雷達是利用探查車（SKELE-CAR），來進行地底下深度約1.5米、大小約30cm以上的坑洞或管線結構巡檢，目前這項技術已廣泛運用在日本的道路檢測。

工務局說明，這次日本技術團隊是因為感念台灣人在311大地震的協助，因此特別主動免費為台灣地區道路健檢，除高雄外，還安排台北及花蓮。

高雄地區的道路健檢，工務局選定建國三路（自立一路-同盟三路）、河東路（五福三路-河南二路）、民生一~二路、旗楠路（旗楠路981巷-楠梓路）、二聖二路（民權二路至武慶二路）、武慶二路（二聖路-三多一路）等重要道路。

由於日本車輛是右駕，為符合法令規定，日本公司也特別向監理所申請臨時車牌，並且安排3輛車輛，隨時引導及保護巡檢車安全，車輛巡檢時間為昨天、今天，及10月1日共3天。