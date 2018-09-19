苗栗YouBike建置完成 30站點全面啟用

苗栗設置YouBike站點後，廣受學生族群歡迎。（記者鄭名翔翻攝）

2018-09-19 17:17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣引進公共自行車租賃系統YouBike，今早苗栗地方法院、頭份市中央八德路口、後庄、蟠桃、建國國小、市立游泳池、竹南鎮環市延平路口及照南國小等站落成，縣內30個站點全面啟用，苗栗縣長徐耀昌表示，YouBike獲縣民廣泛好評，未來經評估後，目標於縣內幾個重要景點也設置站點，方便遊客騎乘樂遊苗栗。

苗栗縣YouBike建置工程自今年3月開工，於人口密集的苗栗市、頭份市、竹南鎮陸續設站，目前已騎乘次數已突破16萬次，所有站點全面啟用後預計可再衝高使用量。

徐耀昌說，縣府引進YouBike後，自6月起分梯次陸續啟用站點，廣受縣民好評，搭配向環保署爭取補助騎乘前半小時免費，節能減碳效果卓著，至今已為苗栗減少2萬5000公斤的碳排放量，未來評估使用狀況，考量將於南庄、泰安、大湖等重要景點設站。

微笑單車公司直言，初布局苗栗時戰戰競競，但未料獲得廣大迴響，尤其深受學生族群歡迎，各學校站點使用率還高於火車站站點，未來也會配合苗縣府安排，盼能持續增設站點。

苗縣府工務處長趙清榮表示，至明年6月底前騎乘YouBike都享有前半小時免費優惠；至於許多縣民關心是否增設站點，趙清榮說，尚須觀察既有的使用情況後再做評估，目前暫無規劃。