台日韓偶像連續劇主題音樂演唱會 22日晚上登場

2018-09-18 17:09

〔記者歐素美／台中報導〕迎接中秋節，台、日、韓偶像連續劇主題音樂演唱會，將於22日晚上7點在葫蘆墩文化中心登場！特別邀請知名韓國April 2nd 樂團、日本琉球特派少女樂團及國內「TOP頂尖搖滾樂團」，演唱日本偶像劇「月薪嬌妻」、超夯韓劇「孤單又燦爛的神-鬼怪」及台灣偶像劇「花甲轉大人」等當紅戲劇名曲，讓民眾在中秋月夜沈浸抒情浪漫的情歌氛圍。

葫蘆墩文化中心表示，日本當紅玉女音樂團體「琉球特派少女」，融合沖繩傳統和現代東洋流行樂風的演唱風格，備受日本及海外關注，兩位團員的中高音優美和聲頗具特色，讓聽眾沈迷「琉球pops」的樂音魅力；來自台灣本土的「TOP頂尖搖滾樂團」，成軍10年，表演經驗豐富且現場舞台魅力備受肯定，並參與中國大連、澳門、日本沖繩等地區國際音樂節演出。

曾獲南韓樂天音樂節樂團大賽第一名的當紅電音搖滾天團「April 2nd」，擔任風靡全亞洲的偶像劇「孤單又燦爛的神-鬼怪」、「嫉妒的化身」及「只是相愛的關係」等名劇的音樂製作演奏。其中鬼怪單曲「And I’m here」，即由樂團主唱金慶熙所演唱，在You tube突破600萬次點閱率，週六壓軸表演，以k pop電音搖滾high翻台中！

另瓊瑢舞蹈團大型歷史舞劇「豐原的故事-舞動葫蘆墩圳開發傳奇」，將於11月10日演出，22日當天晚上6點半，也將在現場演出精采片段，為活動預告暖身。

為感謝民眾的參與，音樂會最後並將提供一張「日本沖繩來回機票」抽獎獎品，葫蘆墩文化中心呼籲民眾千萬不要錯過抽機票大獎的機會，一起相約中秋，享受一場偶像劇主題的視聽盛宴。