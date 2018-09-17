世界最美麗海灣年會將召開 澎湖入口意象殘破不堪

原本是站在風浪板上的人像，卻被破壞摔在地上。（記者劉禹慶攝）

2018-09-17 13:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕世界最美麗海灣組織年會即將在9月21日正式登場，東道主澎湖縣政府編列8千萬元，準備系列活動迎賓，但被視為澎湖太陽光電示範系統標竿的馬公第一漁港戶外休憩光廊，入口處放置的風浪板衝浪意象，卻是人板分離殘破不堪。

馬公第一漁港戶外休憩光廊，和馬公機場光電機車棚一樣，也是公共建築太陽光電示範計畫的一環，成為澎湖指標性觀光休憩新景點。當初構想是以太陽光電造街，配合縣政府新建商店街，民眾可悠閒地邊享用美食，邊欣賞漁港風光，享受海港優雅慢活。其優美的弧形遮陽棚與高聳的太陽能樹，原被外界看好為婚紗攝影最佳拍攝場景。

但事隔多年未見商店街，僅原復興安檢所改建為亞果遊艇基地，發展成為澎湖遊艇專用港，但入口意象風浪板公共藝術，原本是配合當地漁港海浪景象，形塑雕刻衝浪好手站在風浪板上，但卻被人發現人像衰落，手腳都有被破壞的痕跡，晚間遠遠看還真的有被嚇到感覺，同時旁邊也是垃圾堆置，顯示已久無人員管理。

主管的澎湖縣政府建設處表示，該入口意象完工後，就陸續傳出遭人破壞，不是手腳斷裂，就是其他地方破洞，已多次請廠商雇工修復，雖然有貼上「雕像請勿觸摸」警告字樣，但仍遭不明人士破壞，此次接獲里長通知，派員前往現場會勘，因多次修復不堪其擾，希望能朝向其他方向設計重塑，現會先派員將損壞雕像收起來，避免影響觀瞻。

雖然有寫雕像請勿碰觸，但仍有民眾蓄意破壞。（記者劉禹慶攝）