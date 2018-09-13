石門活魚節登場 遊玩還可抽價值逾萬元黃金魚筷架

桃園市長鄭文燦歡迎民眾來桃園客庄遊玩，道石門水庫吃活魚，還可抽獎得黃金魚筷架、抵用券。（記者謝武雄攝）

2018-09-13 15:09

［記者謝武雄／桃園報導］為期2個多月的石門活魚節，將於9月15日登場，今年的活魚節精選19家業者提供23道創意料理，供民眾上網票選，並有機會獲得1000元的現金抵用券，另參加活動「5+1」就有機會獲得黃金魚筷架，主辦單位今天在市府舉行記者會，由市長鄭文燦帶領活魚業者宣布活魚節熱鬧啟動，也歡迎民眾暢遊大溪、中壢、平鎮、楊梅、龍潭，來趟浪漫台三線之旅。

今年的石門活魚節活動，結合「浪漫臺三線」計畫，一路暢遊大溪、中壢、平鎮、楊梅及龍潭等客庄，還聯合石門水庫周邊25家活魚餐廳提供各種優惠，民眾只要在上述5個區任「1處旅遊景點」及「1間活魚店家」的小桃子立牌合照，上傳活動官網，就有機會抽中500元7-11禮券，如果成功收集「5區旅遊景點各1處」及「1間活魚店家」的照片，還能加碼抽市價萬元的純金「黃金魚筷架」。

另主辦單位也邀請19家餐廳提供23道創意料理，從9月15日起至10月14日止，於活動官網開放民眾投票，參加票選的民眾，將有機會抽中1000元、500元的活魚抵用券，可在指定餐廳享受美味活魚料理。

主辦單位也規劃「達人帶你遊」，從9月15日至11月18日，每週六、日，上午9點及下午2點半，將聘請專業導覽老師，帶領大家深入探索體驗，凡於活動官網報名成功並全程參與的民眾，將獲得特色小桃子紀念貼紙，順利集滿5區特色貼紙還能換取限量好禮，送完為止。

另主辦單位也在「桃園自在遊」平台，推出「浪漫台三線」小旅行，由專業導覽人員專車帶領民眾暢遊福源茶廠、大溪老茶廠、大溪老街、體驗客家米食DIY，還能品嘗鮮嫩肥美的活魚料理，旅程結束後還可以抽多項豐富好禮，只要在活動期間在大溪等五個區周邊合法旅宿住宿，並上傳住宿收據照片，就可參加總獎金5萬元的抽獎活動。

另外只要活動期間，週六、日大壩遊艇碼頭能以優惠價體驗遊湖，2人以上憑活動折頁截角前往小人國主題樂園入園可獲贈精美贈品。