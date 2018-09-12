南北都淹水 楊娉育：別再噴口水 應擘劃「與水共存」

2018-09-12 15:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕台北市也淹水了，所以呢？

高市柴山會總幹事楊娉育今透過臉書表示，淹水問題不是噴口水可以解決的，更不是訕笑、嘲諷爽一下下，就啥問題也沒有了，她想用科學態度談一下台北市也淹水的問題，可以嗎？

楊娉育先說明，自己不住台北，而是住高雄，就是823被水K的那個城市，又很不湊巧老家在嘉義，也是823淹很慘的那個縣。

她表示，台北這次雨有下很多嗎？且用翡翠水庫與曾文水庫來比較，9月8日前翡翠水庫蓄水量是6成出頭（61%左右），9月8日以後至今還是6成多（68%）﹔而翡翠水庫滿庫是3億多噸，823以前曾文水庫是7成（74%左右），幾天後到828是9成（96%），曾文水庫蓄水量滿庫是5億多噸，所以，南北降雨量差很多，對吧？

她同時提醒，823南台灣降雨量是「平地比山區多」﹗所以南北被暴雨襲擊程度是差很多的，倘若台北市如此就淹成像是高雄的等級，治水經費還是高雄10倍，那才是台北市的問題所在，不是嗎？823情況若在台北上演，那會如何？

她指出，823南台灣淹大水，高雄網路假消息滿天飛，藉此不斷嘲諷某政治人物，台北開始出現酸言酸語，說甚麼德不配位，說就是選綠的下場，柯文哲還順勢推了競選廣告『台北市不淹水』，怎麼看都像是在嘲諷。

只是很快地，9月8日下午台北市數小時的傾盆大雨，諷刺地應驗了彼時的酸言酸語，頓時全回倒給台北。但這樣倒酸水，有意義嗎？

楊娉育認為，極端型降雨越來越極端，降雨時間縮短、暴雨頻傳，時雨量70mm的設計，硬是被時雨量破百打臉，而且是越來越頻繁。無論你願不願意，治水政策已經到了必須換腦袋的時刻！

既不住在台北，自己當然無權去談台北該怎麼治水，但是有一種態度是南北皆然該有的，我們該批判反省的是政策，而不是民主政治、不是意識型態、不是某個人，放棄傳統與水抗衡的治水思維，改以非對抗式的、「與水共存」的思維。

她說，台北市屬盆地地形，如何適地適性、順著山與水的紋理去擘劃「與水共存」的治水藍圖，必然是當地住民最清楚了，所以別再取笑誰了，都淹水了，不是嗎？老天爺…很公平的。