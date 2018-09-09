建築大師把脈東門市場 林智堅：透過燈光與設計打造城市新亮點

新竹市長林智堅與日籍教授們共同實地勘查東門市場。（記者蔡彰盛攝）

2018-09-09 23:23

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為點亮東門市場創意空間想像，新竹市政府於今起連續3天在大同108舊城再生基地，舉辦東門市場燈光工作營，邀請曾獲多項建築大獎的日本東京都市大學教授手塚貴晴與角舘政英，以及國內著名燈光設計師陳怡彰指導，市長林智堅期盼透過燈光與建築及設計的想像，打造不一樣的東門市場。

林智堅指出，此次東門市場燈光工作營主要邀請曾參與東門市場改造與活化團隊，進行發想及設計，工作營分3組，分別為東市設計團隊、大島聯合設計團隊及學生團隊，成員包括建築師、設計師及大學生，利用探照燈、露營燈及濾光片作實體實作，進行一場燈光與建築的交織融合的工作營，讓東門市場愈夜愈美麗。

「今天能做，就不要等到明天！」林智堅表示，東門市場位於市中心，過去如同現在的百貨公司，是新竹市民購買舶來品、買菜的重要市場，但隨大賣場、便利商店興起，民眾消費習慣改變，而逐漸沒落，他上任後不斷思考如何活化東門市場，希望賦予老市場嶄新生命。

林智堅表示，市府在東門市場三樓成立「東門青年基地」，為閒置空間注入新元素，不僅成功翻轉老市場，也很開心看到許多年輕朋友一圓創業夢想，現在的東門市場已成為新竹市人氣景點，更吸引許多外縣市民眾前來。他強調，市府將持續支持青年創業，由東門青年基地開始，這次燈光工作營，也讓老市場帶來驚艷的創新改變。

產發處長吳甲天表示，東門市場位屬市中心區，1900年設立，於1977年改建，為全台第一座集合市場，也是新竹市第一座有手扶梯的建物，是當時最繁榮的賣場，但隨時代變遷，民眾消費習慣改變，而風華不再，逐漸沒落。而今市府除成立東門青年基地注入新能量，活化東門市場外，今年度更投入4350萬元，針對進行耐震補強及整建工程，目前已進入設計規畫階段，將賦予老市場全新樣貌，同時歡迎民眾11日下午2點前往文化局演藝廳國際會議室參加「點亮東門、燈光設計國際論壇」，一起點亮城市新亮點。