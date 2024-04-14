北橫沿線風景區震後巡檢 桃市府：大致安全無虞

桃園市政府風景區管理處啟動震後設施巡檢，針對北橫沿線風景區過去易發生崩落地方。（桃市風管處提供）

2024/04/14 18:04

〔記者李容萍／桃園報導〕0403花蓮強震過後，民眾憂心山區危險，影響國內觀光產業，桃園市政府風景區管理處啟動震後設施巡檢，針對北橫沿線風景區過去易發生崩落地方，包含巴陵1、2號隧道，以及拉拉山遊客中心、小烏來天空步道等，邀集專家學者辦理現勘，經確認大多安全無虞，確保震後設施安全性。

市府觀光旅遊局也啟動「北橫地區震後民宿建物結構視察會勘」，邀請趙衛君結構、大地、土木工程技師，至北橫周邊小烏來山莊、秘境瀑布民宿、山水奇異、如沐初光等多家民宿進行建物結構及邊坡安全勘查，結果顯示民宿建築結構、邊坡等現況均良好，讓民宿業者及現場遊客倍感安心。

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大地技師公會桃竹辦事處處長吳佳陵表示，巴陵隧道邊坡目前無危險之虞，拉拉山遊客中心建築本身也不受地震影響，仍請管理單位隨時監控；結構技師陳奕廷表示，巴陵隧道、拉拉山遊客中心、甲蟲館、蝴蝶館等館舍，受地震損害部分皆屬表面建材，不影響建築安全性暫時都不用擔心，至於小烏來天空步道沒有發現異常。

風管處長廖育儀表示，考量近期餘震頻繁，仍會持續辦理轄區設施巡查並採取立即修繕方式處理，以遊客安全為第一考量，未來也會評估編列預算於遊客中心等重要服務設施增設監測設備，以建構北橫安全、安心的旅遊環境。

另受地震影響，復興區近期遊客明顯減少，衝擊在地觀光及民宿產業，觀旅局長周柏吟強調，為了確保山區遊憩地安全性及各風景區的現況，多方邀請相關地質技師公會、地質領域專家學者實地勘查，目前桃園市各風景區尤其是復興山區都可以安心造訪遊玩，請民眾不必太過擔心。

應用地質技師公會理事長王豐仁表示，這次花蓮大地震規模7.2，評估已達該斷層分支系統活動性的理論上限，之後餘震評估應不會再達類似規模及強度；台灣大學地理環境資源學系教授林俊全說，大溪、復興區位於西部麓山帶及雪山山脈地帶，也是地質狀況相對穩定的地區。

東華大學自然資源與環境學系教授劉瑩三表示，這次地震桃園市的震度為4級以下，僅部分建築受損、山區傳出零星的落石，民眾在進入山區觀光景點，要有安全風險意識注意自身安全，仍可安心的暢遊觀光旅遊景點。

桃園市民宿協會理事長鍾炫時則感謝市府快速反應民宿業者的需求，藉由本次結構技師到場檢查，提升業者的信心，也讓遊客能安心來住宿。

桃園市政府風景區管理處啟動震後設施巡檢，針對北橫沿線風景區過去易發生崩落地方。（桃市風管處提供）

桃園市政府風景區管理處啟動震後設施巡檢，針對北橫沿線風景區過去易發生崩落地方。（桃市風管處提供）

桃園市政府風景區管理處啟動震後設施巡檢，針對北橫沿線風景區過去易發生崩落地方。（桃市風管處提供）

桃園市政府風景區管理處啟動震後設施巡檢，針對北橫沿線風景區過去易發生崩落地方。（桃市風管處提供）

桃市府觀光旅遊局啟動「北橫地區震後民宿建物結構視察會勘」，圖中為局長周柏吟。（桃市觀旅局提供）

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