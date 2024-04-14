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台南做工行善團 修繕完成第254戶弱勢屋

66歲獨居連姓老翁為低收入戶，住處為竹管屋年久失修，台南做工行善團接力修繕，今順利完成第254戶弱勢屋。（南市勞工局提供）

66歲獨居連姓老翁為低收入戶，住處為竹管屋年久失修，台南做工行善團接力修繕，今順利完成第254戶弱勢屋。（南市勞工局提供）

2024/04/14 18:06

〔記者王涵平／台南報導〕66歲獨居連姓老翁為低收入戶，住處為竹管屋年久失修，台南做工行善團接力修繕，今順利完成第254戶弱勢屋。

家住柳營區的連姓老翁，居住的竹管屋年久損壞、中間下陷，因經濟不佳無法自行修繕，南市勞工局「做工行善團」接獲通報到案家評估後，陸續由泥水、電氣、金屬、鋁製品、木工等工會協助完成施工。

本週由正懿企業進行浴室拉門安裝，今日由油漆工會接棒，進行牆壁、油漆粉刷美化，木工工會從官田區二手倉庫搬運家具、衣櫥、床組、沙發，以及大台南總工會致贈晴天坊手工刺繡棉被，作為案家的入厝禮。

今日完工由市議員沈家鳳、柳營區長顏文穗和做工行善團志工為案家掛上漆有「做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」木牌，為台南做工行善團第254戶愛心修繕，也是市長黃偉哲任內完成的第173戶。

南市勞工局長王鑫基表示，本週假日家庭志工共有8對夫妻檔，泥水工會李英瑞及郭淑敏、油漆工會為吳宏興及劉秀英，薛志強及李美瑩，鍾得道及羅月秀，電氣工會為謝明泰及李淑玲，吳福川及林錦雀，劉忠義及黃麗卿，志願服務協會李俊平及陳美華；父子檔蘇竣明、蘇揚智；手足檔有油漆工會李美芬、李美瑩及李建達共同參與，更有全家總動員，分別是泥水工會翁甫仁與藍琦念賢伉儷與兒子翁俊益，電氣工會陳文加與蔡桂芳夫妻檔與兒子陳盟吉。

台南做工行善團接力修繕，今順利完成第254戶弱勢屋。（南市勞工局提供）

台南做工行善團接力修繕，今順利完成第254戶弱勢屋。（南市勞工局提供）

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