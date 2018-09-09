時雨量破百就會淹，氣象專家：不可能做到完全不淹水。圖為松山區的淹水災情。（台北市松山區公所提供）

2018-09-09 13:04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕北台灣昨天和今天遭暴雨突襲，部分地區持續傳出淹水災情，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，昨受到鋒面影響及午後熱對流發展，台北市許多地區時雨量超過80毫米，甚至破百，即便台北市排水標準高於其他縣市很多，還是一樣會淹水；氣象專家彭啟明則表示，隨著極端暴雨發生次數增加，人類不可能做到完全不淹水，更重要的是如何透過新的載具、科技預報提前預防，並提前有所作為。

中央大學大氣系兼任吳德榮表示，昨天鋒面帶附近的大氣不穩定，加上下午陽光加熱導致對流發展，北台灣下起瞬間雨勢剛好都集中在大台北都會區，這是機率問題，許多地方時雨量都高達80毫米，但台北市排水標準為78毫米，只要一兩個鐘頭就會淹水，但雨勢減緩後水很快就退了，這表示北市排水功能比其他縣市高很多，若下在台南、高雄早就淹水了。

氣象專家彭啟明也表示，昨鋒面不穩定，加上東南方又有低壓系統提供豐沛水氣，兩者產生類似共伴效應的結果，導致暴雨突襲北台灣。昨天台北暴雨的情況和0823南部降雨的情況很類似，若單純從時雨量來看，北台灣部分地區時雨量飆破100毫米，都比南部來的還大，但因為台北市有下水道，即便淹水也退得很快，若這樣的雨勢下在南部淹水範圍恐會更大。

吳德榮表示，這樣的雨勢不管下在哪裡都會淹水，台北市的排水標準已經算是很高，沒必要再花錢提高標準，因為這樣的對流性降雨好幾年才會發生一次，若為此投入經費去防範偶爾發生的淹水，非常不划算，台灣需要的不是不會淹水的排水設計標準，而是合理的設計標準。

至於每逢大潮就淹水的中南部地區，是否需要提升排水標準？吳德榮表示，都市精華地帶淹水，可能會影響股市、銀行作業，中南部沿海地區人口密度低，淹水造成的損失相對較低，因此排水設計標準也就不會這麼高，但即便如此，如何透過調整排水系統標準降低當地淹水頻率還是可以討論的範圍。

彭啟明直指，近來類似的暴雨情況越來越多，IPCC最新報告也指出，全球極端暴雨次數增加，面對這樣的情況人類不可能完全做到不淹水，反而應該更重視如何透過新的載具提前對這類的極端天氣做預警，並做好事先預備工作。