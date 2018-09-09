「山竹」離台灣還遠 專家：先注意巴士海峽低氣壓

第22號颱風「山竹」7日晚間於威克島南方海面生成，氣象專家賈新興指出，預估下週二、三情況會逐漸明朗。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-09 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕今年第22號颱風「山竹」目前距離台灣約4000公里，距離仍相當遙遠，氣象局則預估，「山竹」接近台灣時強度可能達強颱等級。對此，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，目前在巴士海峽的低氣壓90W才應該先關注，因它可能在9日先升格為熱帶性低氣壓，甚至有繼續發展為輕度颱風的機會。

吳聖宇8日在臉書表示，預估這個低氣壓的路徑，9日白天會繼續沿著鋒面前的西南到偏南風氣流往東北到北北東方向移動，趨向台灣東南部海面，引導氣流減弱，移動速度可能稍減慢；10日再隨著太平洋高壓緩慢增強而轉往偏西方向移動，有機會掠過恆春半島或其近海，然後趨向東沙島、廣東海面一帶遠離台灣。

吳聖宇指出，該低氣壓最接近或穿過恆春半島的時間點預估落在10日晚間到11日上半天，並在下半天之後逐漸開始向西遠離，「假如它強度發展較好，就要留意是否會發布颱風警報的問題，對台東、屏東、恆春半島等地有較大的威脅性。」