新北市最好玩的公園遊戲場 全台最長28公尺滾輪滑梯在錦和公園！

全台最長的28公尺滾輪滑梯。（記者翁聿煌攝）

2018-09-07 09:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區錦和公園遊戲場今天重新開放，擁有全台灣最長的28公尺滾輪滑梯、6公尺高的巨型雙塔攀爬網架塔間獨木橋，以及2.5公尺長、可供6個小朋友一起擺盪的長繩鞦韆，加上沙坑、噴泉舞台等，讓錦和公園變成小朋友的免費遊樂園。

新北市長朱立倫今天上午前往錦和公園參加啟用活動，城鄉發展局長柳宏典指出，錦和公園面積達8.7 公頃，其中遊戲場占地0.8公頃，是新北市目前最大的綜合遊戲場，配合當地環境的山丘地貌，規劃共融沙坑、旋轉盤、音階敲擊、廣場噴泉、環型水道，還有單片式、親子式及包覆式座椅鞦韆組等多樣遊戲空間。

企劃建築科長黃永盛說，錦和遊戲場是以溜滑為主題的特色遊戲場，配合現有地形並提升園區低度使用設施，讓大家不用去日本沖繩，就可以體驗到滾輪滑梯，滾輪滑梯配合現場的蜿蜒地形，滑道全長達28公尺，讓小朋友體驗從高處暢快滑動的樂趣。

黃永盛指出，錦和公園遊戲場位於錦和公園與中和國民運動中心之間的綠帶，家長帶小朋友前來遊玩，還可以在樹蔭及涼亭休憩，所有的遊戲設施均符合國家安全規範，園中有清涼的噴泉和環型水道，正適合炎熱的天氣來消暑。

6公尺高的巨型雙塔攀爬網架塔間獨木橋，對小朋友充滿挑戰性。（記者翁聿煌攝）