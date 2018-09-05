高市燃燒設備新標準上路 查獲5工廠超標開罰70萬

2018-09-05 00:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國首創高雄市燃燒設備空氣污染物排放標準今年7月上路，環保局列管200多家工廠，加嚴比照天然氣排放標準，近來查獲5家工廠超標，總計開罰70萬元，除了限期業者改善，也會持續檢測稽查。

環保局為改善空氣污染，去年6月公布高市燃燒設備空氣污染物排放標準，8月公布高市燃燒設備改用低污染性氣體料補助辦法，透過棒子與蘿蔔雙管齊下方式，促使工廠加速改用低污染氣體燃料。

其中高雄市燃燒設備空氣污染物排放標準今年7月實施，列管213家工廠的燃燒設備，要求硫氧化物、氮氧化物排放標準，加嚴至100及150ppm，與天然氣燃料標準一致，預估年減硫氧化物1200噸、氮氧化物750噸。

環保局表示，114家工廠因應新制，改用低污染性燃料或採用更換設備等措施，其中有54座設備改燒天然氣，減少排放硫氧化物1900噸、氮氧化物480噸，其中硫氧化物減量幅度比預期多58%；另有76家工廠提出改用低污染性燃料工程，最晚明年6月28日前，完成改善符合標準。

環保局近來針對23家未採取改善作為的工廠，執行煙道排氣檢測粒狀物、硫氧化物、氮氧化物等，總計5家工廠不符合煙道污染物排放濃度標準，違者可依空污法第62條裁罰10萬至2000萬元罰鍰，並通知限期補正或改善，屆期未補正或完成改善者，將採取按次處罰，呼籲業者守法。