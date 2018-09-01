越南20名漆畫藝術家展作品 融合西方與民間技藝

越南漆畫藝術家阮長靈展出作品。（記者黃旭磊攝）

2018-09-01 17:21

［記者黃旭磊／高雄報導］越南漆畫藝術家來台，展出70幅作品融合西方與民間技藝成果。

南向藝術交流更進一步，越南漆畫藝術家阮長靈帶領20名年輕藝術家，今天（1日）於高雄市文化中心舉辦「越南當代藝術大展—青之峰」年度大展開展儀式，畫作源自河內美術學院及Son Ta漆畫團體藝術家「山地星藝術計畫」，絢麗多彩，呈現法國等西方質料與繪畫技巧，融合民間技藝材質，提升為現代美術新形式。

策展人正觀藝術中心總監林文娟說，漆畫源於法國殖民時期，1925年法國於河內成立第一所美術大學—東洋美術學院（今河內美術學院），是當年唯一在海外設立正式官方美術學院，而法國為現代美術發源地，學生作品也在半官方性沙龍展出，引起歐洲藝術圈重視。

在場越南藝術家透露，早期油彩顏料昂貴，前輩從傳統工藝入手，開啟阮嘉治等漆畫美術流派，從古典寫實畫到法國印象派，後續又引進歐洲立體派、未來派、野獸派。

高雄藝術界人士指出，漆畫為越南藝術瑰寶，從傳統工藝躍上國際藝術舞台，並結合地域特性成為獨一無二當代藝術。

「越南當代藝術大展—青之峰」越南漆畫展。即日起至9月11日在高雄市文化中心至真堂一館及二館展出，高雄市府與策展單位歡迎民眾參觀指教。