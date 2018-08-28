賴清德勘災承諾3天抽完 「台灣威尼斯」水退30公分

東石鄉掌潭村附近有30多台抽水機全力抽水中。（記者林宜樟攝）

2018-08-28 16:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣因823水災多處有嚴重淹水災情，東石鄉掌潭村最為嚴重，整村泡水，居民撤離，自嘲變成「台灣威尼斯」；行政院長賴清德昨晚涉水前往瞭解災況，承諾全力救災，3天內將水抽完，今天嘉義縣有些許雨勢，掌潭村水位持續下降，比昨天下降30多公分。

掌潭村從23日下午大雨後開始有淹水情形，25日雨停，但積水不退反而越來越深，最深處淹過一層樓，下午100多戶200多人撤村，許多村民抱著神主牌逃難，處境堪憐；當地道路當時全成水路，民眾靠著船筏進出。

賴清德昨晚到淹水嚴重的當地信仰中心保安宮，在水中與掌潭社區發展協會理事長林文達一同向神明祈求，他也指示全力救災，目前該區域已有30多台抽水機全力抽水中。

記者26日曾搭乘保力龍筏進掌潭村內拍攝淹水情形，今天可徒步涉水入內，水深較前天少約50公分，原本廟門門神淹到膝蓋，今天已退到廟門下。

林文達表示，今天淹水深度比昨天再少30公分，原本居民集結要去縣府抗議，院長承諾3天抽完水，希望能夠完成，若3天無法抽完，居民會再前往縣府抗議。

嘉義縣長張花冠表示，布袋鎮考試里、東石鄉塭仔、東崙村已脫離淹水，今天午夜前積水應該可以排掉，最嚴重的掌潭村積水降到70公分，縣府已向民間調度一台超大型抽水機，3天內完成任務。

許多居民無法理解為何當地是無雨才淹水，嘉義縣府水利處長林谷樺說，由於這次雨量過大，淹過該區域西側的貴舍排水，地勢西高東低，大水在平地四處漫流，漸漸往低處流，淹過東石東崙、西崙村及布袋過溝一帶，再往東側更低的掌潭村堆積，因此才有雨停後卻持續升高的情形。

林谷樺說，縣府水利處向經濟部水利署爭取在過溝中排設置抽水站，改善排水事宜，已獲同意，總經費9100萬元，正在協調用地及設計，年底前發包施工，對當地水患會有很大幫助。

東石鄉掌潭村26日淹水情形（上），28日水位已有下降（下）。（記者林宜樟攝）

東石鄉掌潭村26日淹水情形（上圖），28日水位已經降低。（記者林宜樟攝）

東石鄉掌潭村原本嚴重淹水，水淹超過左側護欄，現在已經下降不少。（記者林宜樟攝）