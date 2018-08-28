高屏慎防劇烈「大豪雨」西南氣流發威 10縣市豪大雨特報

今日台灣受到西南氣流持續影響，各地天氣仍不穩，尤其南部需留意豪雨以上的猛烈降雨。（資料照）

2018-08-28 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣受到西南氣流持續影響，各地天氣仍不穩，尤其南部需留意豪雨以上的猛烈降雨，中部地區降雨也有比昨日增加的趨勢，而中央氣象局也於凌晨發布豪大雨特報，特別是高雄市及屏東縣兩縣市為「大豪雨特報」，民眾需特別注意。氣溫部分，今日南部及東南部在26至29度間，其他各地約30至33度。

由於低壓帶及西南氣流影響，中央氣象局在今日凌晨3點55分對10縣市發佈豪大雨特報，大豪雨警戒範圍包括高雄市、屏東縣；豪雨特報警戒範圍包括澎湖縣、台南市、台東縣；大雨特報警戒範圍則包括雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、宜蘭縣。

今日空氣品質部分，由於西南風偏強及降雨洗除作用影響，空氣品質普遍較佳，北部空品區及金門、馬祖為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

週三（29日）台灣仍受低壓帶及西南氣流影響，中南部及東南部整天降雨時間長，其他各地也有短暫雨，午後要留意局部的短時強降雨，但隨著環境型態轉變，整體雨量有較日前減少的趨勢，但各地仍有機率發生局部大雨或豪雨。週四、週五（30日、31日）隨著低壓帶逐漸遠離、西南氣流減弱，中南部及東南部地區可望轉為短暫雨的型態，其他各地雨區也縮減，降雨趨緩程度則有待觀察。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 32 25 ~ 30 24 ~ 27 24 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）