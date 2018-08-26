豪雨成災農損金額逾4億 嘉義縣最慘重

2018-08-26 12:48

〔記者林惠琴／台北報導〕中南部豪雨造成農業損失慘重，農委會統計，截至今日上午11點，農損已突破4億元大關，共計4億2630萬元，以縣市來說，嘉義縣損失超過3億最多；以種類來說，則是漁產超過2億元最高。

根據農委會統計，各縣市受損情形以嘉義縣損失3億499萬元、占72%最多，其次是台南市損失7989萬元，雲林縣損失1739萬元居次，其餘尚有高雄市損失1617萬元、屏東縣損失595萬元、嘉義市損失1550萬元、台中市202萬元、南投縣164萬元。

在農損方面，共損失6318萬元，農作物被害面積2680公頃，損害程度15%，換算無收穫面積408公頃，受損作物主要為其他蔬菜（採種用蔬菜、南瓜、越瓜等），被害面積286公頃，損害程度20%，換算無收穫面積58公頃，損失金額695萬元，其次為食用番茄、落花生、西瓜與食用玉米等。

另漁產損失估計損失金額2億431萬元，主要是虱目魚、吳郭魚、鰻魚、金目鱸及青斑等受損所致。畜產損失也高達1億5768萬元，受損畜禽主要為雞140.7萬隻、受損金額1億546萬元，其次為豬、鵝、鴨等。

目前雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣已公告為辦理現金救助及低利貸款地區。