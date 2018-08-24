鹽水港溪清淤要花1700萬 里長怒槓官員「沒錢，我借你！」

市議員、里長及水利局官員為了清淤爭論不休。（記者洪臣宏攝）

2018-08-24 19:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區鹽水港溪大雨氾濫，水漫沿線臨海工業區廠家及周遭7里，當地里長指鹽水港溪40餘年未疏濬釀禍，今天與市議員、水利局人員會勘時，水利局強調6月間剛清淤，為此雙方爭論不休，市議員要求水利局盡速清淤，並於下週提出計畫。

鹽水港溪源頭為大坪頂，從高雄港二港口附近出海，全長約5公里，原是條野溪，1970年間臨海工業區設立時，整治為排放民生廢水大排，長年淤積，還曾被占地種植木瓜、竹子、芒果等農作物，沒想到「823水災」溪水溢堤，造成周遭水患。

宏亮里里長宋震寶今天向市議員鄭光峰、陳麗娜及曾麗燕陳情，會同小港區里長聯誼會主席張宇讚、正苓里里長吳惠加會勘，宋震寶直指9年前當選里長後，就陳情清淤鹽水港溪，但未獲正視，導致社區排水箱涵跟著嚴重淤積，才會釀成水患。

水利局市區排水一科科長張育豪表示，今年4月起曾進行北林橋至臨工一橋一段、約800公尺清淤作業，6月間完工，清出4.2萬立方米土方，這次水患是因為大潮加上大雨，在外水阻擋下致排水緩慢，後勁溪、愛河都有同樣情況，至於箱涵部分將檢視評估。

宋震寶對此反駁，表示所謂清淤只是清除雜草，根本沒有清除淤泥，他要求連同自臨工一橋往下游約2公里河段，必須盡速清淤，一勞永逸。水利局評估經費約1700萬元，還得找經費才能施作，引來宋震寶怒嗆：「沒錢，我借你。」

鄭光峰、陳麗娜及曾麗燕均認為，小港區（臨海工業區）為高雄市稅收重大來源，如果連區區1700萬元整治排水都沒辦法，實在說不過去，且鹽水港溪貫穿臨海工業區，沿線還有中鋼、台船等重大工業，發生水患後果不堪設想，要求水利局下周提出清淤計畫說明。

吳惠加說，鹽水港溪溢流造成正苓里多條道路積水，現在還有社區地下停車場泡在水裡面，整治刻不容緩。